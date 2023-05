Gabigol passa Luizão e é o maior artilheiro brasileiro da Copa Libertadores

Na Libertadores, Gabriel Barbosa é, definitivamente, o Gabigol. Ao abrir o placar para o Flamengo contra o Racing, nesta quinta-feira (4), o atacante se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da competição, com 30 gols.

Até a bola rolar na Argentina, o jogador estava empatado com o atacante Luizão, que foi campeão da Libertadores com Vasco (1998) e São Paulo (2005). Gabigol também tem dois títulos, ambos pelo Flamengo, em 2019 e 2022.

Minutos antes, Gabriel tinha perdido uma chance clara, na pequena área. O gol saiu em belo jogada ensaiada por Jorge Sampaoli, na qual o chileno Pulgar bateu falta para trás e Gabigol, sozinho na entrada da área, bateu de esquerda, sem chances para Gabriel Arias.

O jogo terminou em 1 a 1, com o Racing empatando na segunda etapa.

Com 26 anos, o jogador do Flamengo tem tudo para aumentar sua artilharia brasileira na competição. Em atividade, apenas os companheiros de time Bruno Henrique (19 gols) e Pedro (18), além de Rony (18), do Palmeiras, estão relativamente próximos de alcançá-lo.

Maiores artilheiros brasileiros da Libertadores

Gabigol – 30 gols Luizão – 29 gols Fred e Palhinha – 25 gols Célio Taveira – 22 gols Jairzinho – 21 gols Bruno Henrique, Guilherme, Ricardo Oliveira – 19 gols Marcelinho Carioca, Pedro, Rony, Sérgio João e Tita – 18 gols

O maior artilheiro da história da Libertadores é Alberto Spencer, do Equador, que fez 54 gols entre 1955 e 1972, atuando por Everest-EQU, Peñarol-URU e Barcelona de Guayaquil-EQU.

Veja o ranking geral:

Alberto Spencer (EQU) – 54 gols Fernando Morena (URU) e Pedro Rocha (URU) – 37 gols Daniel Onega (ARG) – 31 gols Gabigol (BRA) e Julio Morales (URU) – 30 gols