Gabriel Medina vence em Margaret River e faz história na WSL

O tricampeão mundial Gabriel Medina conquistou um título inédito nesta sexta-feira. O brasileiro venceu pela primeira vez a etapa de Margaret River, na Austrália, pelo circuito mundial.

A decisão foi contra o americano Griffin Colapinto. Medina recebeu uma nota 9,5 como uma das notas.

O Gabriel Medina não ganhava uma etapa da WSL desde 2021, quando venceu o finals e se tornou campeão mundial pela terceira vez. Lembrando que o brasileiro se afastou do esporte no ano passado para cuidar da saúde mental, período que foi prolongado por uma lesão no joelho

O líder do circuito mundial deste ano é outro brasileiro: João Chianca. O segundo colocado é o também brasileiro e atual campeão, Filipe Toledo.