Gaeco apreende R$ 88 mil em esquema de corrupção na Câmara que envolvia ex-prefeito e vereadores do PSDB de Ribas do Rio Pardo

Operação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS) apreendeu R$ 88 mil na casa de um dos vereadores envolvido no esquema de corrupção, deflagrada na manhã desta quarta-feira em Ribas do Rio Pardo.

A Operação chamada “Tangentopoli” cumpre oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Foram alvos o ex-prefeito Zé Cabelo (PSDB) e vereadores Anderson Arry (PSDB) e Tiago do Zico, (PSDB) ex-presidente da Câmara.

Segundo MPE, as investigações do GAECO/MPMS revelaram a existência de uma associação criminosa, formada por vereadores e pessoas a eles ligadas, voltada ao cometimento de corrupção e demais delitos correlatos.

No decorrer das investigações, foram detectados vários ilícitos eleitorais, que serão apurados. O nome da operação faz alusão ao escândalo de corrupções em Milão, na Itália, que ganhou denominação na mídia de tangentopoli (cidade das propinas), que é a combinação da palavra “tangente” (propina) e “poli” (cidade).