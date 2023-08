GAECO deflagra a 2º Fase da Operação “Traquetos”

O GAECO, deflagrou hoje (21), a 2º fase da Operação “Traquetos”, como objetivo do cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Corumbá e Santana de Parnaíba/SP.

INVESTIGAÇÕES

O desdobramento das investigações do GAECO/MPMS em 8 de março de 2023, a partir da apreensão de materiais e análise revelou que ao menos sete pessoas integravam a organização criminosa.

Segundo levantamentos realizados, foi possível identificar um dos financiadores do tráfico de drogas que, se valendo de seu expressivo patrimônio, decidiu investir mais de R$ 1.000.000,00 na atividade que lhe remunerava com muito mais rentabilidade do que as aplicações financeiras de mercado.

O investidor proveu o capital necessário para que a organização conseguisse adquirir cargas de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai, por meio de um traficante, com condenação anterior na região de Jardim, que sabia como operar no esquema.

O GAECO concluiu que 25 pessoas denunciadas integravam a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, contando com uma grande rede de batedores e pontos de apoio nas cidades de Anastácio, Aquidauana e Campo Grande, com intuito de escoar a droga, que era adquirida nas cidades de Bela Vista e Ponta Porã, para outros Estados da Federação; Bahia, Goiás e São Paulo.

NOME DA OPERAÇÃO

O Nome da Operação faz alusão à “cultura traqueta”, que é composta por hábitos, termos e símbolos que foram criados nos primeiros anos dos cartéis de drogas de Medellín e Cali. Destaque-se que, na Colômbia, os narcotraficantes à moda antiga são conhecidos como “traquetos”.