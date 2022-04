O GAECO deflagrou nesta segunda-feira (25) a Operação “Codicia” em Ponta Porã. O objetivo é desbaratar um grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de concussão, peculato, tráfico de drogas e/ou demais delitos correlatos no âmbito das Delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã/MS.

INVESTIGAÇÕES

As investigações se iniciaram em maio de 2021 após a notícia de concussão praticada por parte de alguns policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã na restituição de um caminhão/carreta para as respectivas vítimas, cujo pagamento se deu em parte por meio de um “PIX”, crime que, ao final, restou provado. Além de identificarem uma associação criminosa formada por policiais civis tanto aposentados, como da ativa que se utilizavam das Delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã/MS para a obtenção de vantagens patrimoniais indevidas, especialmente relacionadas à gestão de veículos apreendidos e sob a responsabilidade daquelas unidades policiais. Por fim as investigações concluíram a existência de uma associação para o tráfico, cuja droga comercializada era, algumas vezes, retirada do depósito da Delegacia de Polícia por um escrivão de polícia e repassada aos seus comparsas para a revenda.

MANDADOS

Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, um mandado de medidas cautelares alternativas à prisão e dezesseis mandados de busca e apreensão. A Corregedoria da Polícia Civil deu apoio ao cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão dos policiais civis.

As equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestaram apoio operacional nas ações do GAECO.