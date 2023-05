GAECO deflagra operação contra o PCC

Operação contra facções criminosas é deflagrada hoje (10) pelo Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado (GNCOC) com o apoio das polícias civil, militar, penal e rodoviária federal. Uma ação de combate a facções criminosas, tráfico de drogas, lavagem de valores e crimes correlatos.

A operação ocorre em 13 Estados e conta com a participação de 43 Promotores de Justiça e 40 servidores dos GAECOs dos Ministérios Públicos dos Estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Mais de 1.000 policiais militares, civis, penais e rodoviários federais deram cumprimento de 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão.

O objetivo da ação integrada é desarticular organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais. Além de efetivar prisões de seus integrantes e coletar provas das práticas delituosas detectadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público Brasileiro.

As ações no Estado de Mato Grosso do Sul versam sobre investigação iniciada em 2023, denominada “SINTONIA 2”. O objetivo é a identificação e prisão de 8 integrantes do PCC com atuação no Estado. Os mandados foram cumpridos em Campo Grande.