O MPMS, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do GAECO, deflagrou hoje (7) a Operação Parasita. O objetivo é de dar cumprimento a 18 mandados de busca e apreensão nesta Capital e em Itajaí/SC, expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Campo Grande/MS. As investigações do GECOC apuraram crimes de associação criminosa, licitação, emissão de notas fiscais falsas, falsidade ideológica e peculato, em razão da simulação de procedimentos de compra e venda de produtos jamais entregues ao HRMS, ensejando o desvio de dinheiro público e o pagamento/recebimento de propina.

Até o momento, As investigações apontaram até o momento um prejuízo de mais de 14 milhões de reais nos últimos anos, mediante compras fraudulentas. Um dos exemplos fraudulentos e uma das comercializações simuladas, com valores em torno de 2,5 milhões de reais que se destinou-se à aquisição do produto contraste, em quantidade suficiente para cerca de quatro anos, sendo que, por não ter sido entregue, o material se encontra em falta no hospital, inviabilizando exames e procedimentos essenciais a inúmeros pacientes.

Os mandados de busca e apreensão têm como alvos pessoas físicas e jurídicas vinculadas à investigação. Participam da ação integrantes do GECOC, dos GAECOs de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. Além de Policiais Militares do BOPE.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome Parasita decorre da ação danosa que suga os recursos públicos da saúde, prejudicando tanto o regular funcionamento do hospital público como os pacientes do Sistema Único de Saúde.