O Gaeco está investigado Adson Vitor da Silva Faria o vulgo “Ítalo” ou “Ladrão de Almas” por ligação com o PCC. Em liberdade cumpria ordens da facção criminosa que vinham de dentro dos presídios. Está preso no Presídio da Máxima. Para a polícia e o MPMS; “Ítalo” e mais cinco pessoas sequestram Sandro e o decapitaram no “tribunal do crime” por ele pertencer ao Comando Vermelho facção rival do PCC.