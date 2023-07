Gaeco prende quatro suspeitos em operação que investiga corrupção na administração de Sidrolândia

Só neste mês, já foram pelo menos seis mortes na rodovia e no ano número chega a quase 40

Duas pessoas morreram carbonizadas em acidente envolvendo duas carretas, na noite dessa quinta-feira (20), BR-163, em Caarapó. As vítimas estavam no mesmo veículo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federa (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h30.

A suspeita é que o motorista de uma das carretas tenha dormido ao volante e colidiu na traseira do outro veículo, um bitrem que estava a frente.

Após a colisão, houve incêndio em um dos veículos, que ficou totalmente destruído, e as chamas chegaram a se alastrar para o da frente, mas foi contida pelos bombeiros.

Duas pessoas, identificadas como José Antônio de Lima, 38 anos, e Thiago Leonardo Duarte, 34, morreram carbonizados no local.

A PRF afirma que houve uma terceira carreta envolvida, mas não detalhou qual a participação dela no acidente.

Além da PRF e Corpo de Bombeiros, equipe da CCR MSVia para atender a ocorrência, além da perícia.

O trânsito ficou interditado em uma das pistas durante os trabalhos, mas já foi liberado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Rodovia perigosa

Só neste mês, pelo menos seis pessoas morreram em acidente na BR-262.

Conforme dados do observatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de janeiro até o dia 30 de junho, foram registradas 33 mortes em 329 acidentes ocorridos nos 850 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

No entanto, o número já é maior se considerar as vítimas de julho, que ainda não constam no relatório.

Entre os dias 3 e 12 de julho, quatro pessoas morreram na BR-163, no anel viário de Campo Grande. Conforme reportagem do Correio do Estado, este trecho concentra 20% dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal desde o começo do ano.

Um dos acidentes ocorreu no dia 12 de julho. Um casal que estava em moto foi atingido por um caminhão na altura do quilômetro 488.

Uma semana antes, duas vítimas, também motociclistas, foram atingidas nos quilômetros 485 e 482.

Deste forma, já são pelo menos 39 mortes na rodovia desde o início do ano.

Outro acidente

A PRF também registrou acidente envolvendo dois caminhões nessa quinta-feira, mas na BR-162, em Três Lagoas. Não houve mortes.

Segundo a PRF, um caminhão-baú bateu na traseira de um caminhão bitrem carregado de óleo diesel.

Com o impacto, o bitrem foi danificado e grande quantidade de óleo diesel vazou na rodovia. (Veja vídeo abaixo).

Além disso, o motorista ficou preso às ferragens, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, com ferimentos leves.