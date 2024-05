GAFIP intensifica fiscalizações durante operação COSUD

O GAFIP (Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária ) da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul também integrou as ações da Operação COSUD – Consórcio de Integração Sul e Sudeste, uma iniciativa coordenada para enfrentar uma série de crimes fronteiriços e interestaduais no enfrentamento à criminalidade. O grupamento integra os trabalhos da Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Com foco na vigilância e monitoramento de detentos que utilizam tornozeleiras eletrônicas, o grupamento intensificou suas operações em diversas localidades estratégicas do estado, entre os dias 8 e 11 deste mês, nas cidades de Corumbá, Paranaíba, Três Lagoas, Bataguassu e Ponta Porã, totalizando 46 fiscalizações, uma troca de equipamento, um rompimento de tornozeleira identificado e três mandados de prisão cumpridos.

A atuação do GAFIP foi parte integrante da abordagem abrangente da Operação COSUD, que visa não apenas reprimir atividades criminosas, mas também promover a segurança e a ordem pública em todo o estado.