O recém-lançado Galaxy S21 virou motivo de comemoração para a Samsung por causa dos bons números. A nova linha de celulares teve um desempenho de vendas três vezes maior do que o antecessor, o Galaxy S20, no primeiro mês de oferta nas lojas dos Estados Unidos. Os dados são da Strategy Analytics.

O modelo Ultra, mais caro e poderoso da linha atual, foi responsável por 40% das vendas totais. O aparelho chegou ao Brasil no dia 10 de fevereiro pelo preço sugerido de R$ 9.499 na versão com 256 GB, e R$ 10.499 para o de 512 GB. Ele tem tela de 6,8 polegadas em resolução Quad HD+, além de 108 megapixels na câmera principal.

De acordo com o site especializado em Samsung SamMobile, parte desse sucesso nas vendas pode se creditar ao fato de a fabricante reduzir os preços de lançamento dos novos modelos muito antes do que ocorreu com as gerações anteriores. Os consumidores americanos tiveram uma grata surpresa pois a empresa reduziu o preço base da linha em US$ 200. Os brasileiros não tiveram a mesma sorte: por aqui, o S21 chegou mais caro do que o S20.