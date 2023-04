Galho cai e atravessa para-brisa de camionete

Mãe e filha seguiam pela Avenida Quadro quando um galho de árvore caiu e atravessou o para-brisa da caminhonete em Chapadão do Sul. A empresária relatou que estava com a filha pequena quando o acidente aconteceu. Ambas ficaram muito assustados, mas felizmente tiveram apenas ferimentos leves. Esta é a segunda vez que galhos de árvore provoca prejuízo a proprietário de veículo. No local há várias arvores da espécie Sibipiruna, plantadas há mais de 30 anos.

Após o acidente, a mulher acionou a Polícia Militar e foi orientada a confeccionar um B.O e acionar a prefeitura para arcar com os prejuízos. Recentemente a Prefeitura realizou podas em outras na região.