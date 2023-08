Ganhe dinheiro ajudando o Meio Ambiente!

Na década de 90 houve um aumento significativo do interesse e foco na ecologia devido às crescentes preocupações ambientais, pois essa década foi de fato um período crucial em que muitas pessoas começaram a perceber a importância da ecologia e da preservação do meio ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi um marco importante nesse sentido, pois trouxe atenção internacional para questões ambientais globais.

Não me recordo exatamente o ano, mas era começo de 90 estávamos dentro de uma kombosa velha cheia de materiais recicláveis; papelão, latinhas, panelas velhas e engradados.

Meu querido e saudoso vô Antônio, nome que meu filho primogênito hoje com 5 anos, resolveu apoiar a nossa equipe da escola, dirigindo a kombe que seria responsável para coletar o maior número materiais recicláveis para receber a premiação. Graças a Deus tudo ocorreu muito bem, pois nosso material foi pesado e ganhamos, com folga, a competição!

Não me esqueço da ECO 92, bem como das latinhas que levávamos na reciclagem do saudoso Pedrão no bairro Novos Estados, que Deus o tenha, com o dinheiro recebidos da venda da reciclagem comprávamos e dividíamos caixas de bombom entre nós e nossos amigos.

Anos se passaram, novamente meu olho brilhou, pois vi a oportunidade de contribuir com um propósito que traz melhorias para o planeta e as pessoas de uma forma leve e interessante!

A bola da vez é a energia compartilhada produzidas nas fazendas verdes (parques eólicos ou usinas solares) frequentemente esses geram energia renovável que é vendida para concessionárias de luz, disseminando assim a produção de energia mais limpa sustentável e inteligente.

Não só os fazendeiros sustentáveis, as concessionárias e grandes empresas, que investem pesados em energias renováveis, terão seus ganhos agora pessoas como eu e você podemos fazer parte disso.

Tenho três filhos e estou feliz por poder apresentar a eles a construção de um mundo mais sustentável. Se você quiser fazer parte desse empreendimento é fácil, basta acreditar na oportunidade que está batendo em sua porta, através da lei 14.300 de 2022 que incluem qualquer pessoa pode se beneficiar desse sistema.

As grandes empresas investem em startups para a contratação de geração de energia sustentável pelas fazendas verdes e, diante disso tudo, hoje é possível a utilização de energia fotovoltaica por qualquer cidadão e, você não precisa ter recurso para ser sustentável. Pois bem, sabemos que instalar painéis solares ainda não é para todos, mas ter um plano de energia solar em sua casa sim, esse plano não se compra mais se adquire porque é uma garantia legal o cidadão comum agora tem o poder de escolher a energia que consome.

O presente e o futuro esperam por suas melhores decisões… Muitas vezes, ficamos embotados nas nossas bolhas sociais ou intelectuais e esquecemos de priorizar o que seria um propósito para todos, hoje eu digo isso, pois quando falamos dessa melhoria, falamos da sobrevivência de várias espécies, inclusive a nossa.

A energia compartilhada chegou e não é mais um sonho de longo e sim uma realidade hodierna. Finalmente, deixo aqui o meu desafio: de que lado você vai ficar? Para saber mais e caso queira fazer parte dessa vanguarda transformadora, acesse o QR Code.