O fim de semana promete ser emocionante para os amantes de esportes de aventura em Mato Grosso do Sul. De 9 a 11 de dezembro, o município de Coxim será cenário de um dos maiores eventos de trekking do Estado, o Coxim Trekking Adventure. Realizado pela Prefeitura Municipal de Coxim, o evento conta com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

As inscrições são gratuitas e limitadas, e devem ser realizadas presencialmente até quinta-feira (8), às 17 horas, na Gerência de Esportes de Coxim, anexa à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, localizada na Rua Antônio de Albuquerque, 100, Centro.

Prometendo ação e adrenalina, o roteiro da competição envolve descida de caiaque no rio Taquari e caminhada na trilha do Cristo Redentor do Pantanal. “Nosso Estado possui incontáveis belezas naturais, e sem dúvidas Coxim é rico nesse quesito. Tenho certeza que os participantes que ainda não conhecem esse município se apaixonarão à primeira vista”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

O prefeito de Coxim, Edilson Magro, incentiva moradores de outros municípios a participarem da competição. “É um evento gratuito, com foco no público de todas as idades. Aceitamos participantes de dez a 80 anos”, brinca. “É uma oportunidade de vivenciar os desafios da Terra do Pé de Cedro, além de contemplar as belezas que nosso município oferece”, conclui.

Conforme a gerente de esportes da cidade, Thaila Cotrim, o evento visa explorar as possibilidades do esporte de aventura ao ar livre. “Vamos nos aventurar com consciência e responsabilidades pelos rios, cachoeiras e trilhas que existem em Coxim, aumentando o interesse da população em conhecer o município. Ou seja, isso também potencializa o turismo”, afirma.

Trekking é uma atividade física e aeróbica que consiste em caminhar em trilhas em meio à florestas e montanhas. Incluído em diversas competições, também é comum encontrar praticantes de trekking por lazer, uma vez que, dependendo do percurso escolhido, pode ser considerado uma atividade física de baixo impacto. A palavra é de origem africana, e significa “seguir a pé um percurso ou caminho”.

Serviço

O Coxim Trekking Adventure é uma realização da Prefeitura Municipal de Coxim, apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte. Para mais informações, entre em contato por um dos telefones: (67) 3291-1143 ou (67) 99677-4149.