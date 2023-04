Garçonete denuncia empresário após ter que ficar seminua para receber pagamento

Garçonete de 24 anos denunciou uma empresária após ter de ficar seminua para receber pagamento após trabalhar numa lanchonete em Bataguassu. A jovem registrou um B.O contra a dona de 33 anos. A vítima trabalhou no local por cerca de 45 dias.

A jovem relatou que a empresária disse que só pagaria o valor total quando devolvesse o uniforme da lanchonete, no próximo dia. Nisto a garçonete tirou a blusa ficando só de sutiã e devolveu à empresária.

A empresária então jogou o uniforme e o restante do pagamento da garçonete por cima do balcão. A vítima precisou recolher o dinheiro do chão. O caso foi registrado como injúria na Delegacia de Polícia da cidade.