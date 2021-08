Silvana Domingos dos Santos, 31 anos, foi encontrada morta no quarto de uma residência, na noite de ontem (17), na Rua Euzebio de Queiroz, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha disse que, há três dias, a vítima estaria frequentando o local para fazer programas sexuais. Ela fazia anúncios e marcava com clientes que conquistava pela internet.

A testemunha contou que um indivíduo teria contactado a vítima, alegando desejar um programa, porém com medo porque era casado. Ele chegou no local agitado e foi para o quarto com a mulher. Desconfiada da atitude do homem, a amiga de Silvana se escondeu no quarto ao lado e ficou ouvindo a conversa entre os dois.

Segundo ela, o homem pediu três vezes para ir até à cozinha beber água e iniciou uma discussão com a Silvana. Em seguida, ela ouviu três tiros e viu o suspeito saindo do quarto.

Conforme a testemunha, o acusado deixou a casa andando. A polícia analisa imagens que mostram o suspeito chegando no imóvel, em um carro de aplicativo UP de cor branca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Silvana já estava morta.