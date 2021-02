Homem marca programa com mulher num hotel e acaba tendo a carteira furtada nesta manhã de sexta-feira (12), em Campo Grande/MS. Ele disse na delegacia que conheceu a garota de programa em um bar próximo ao mercadão municipal durante a madrugada de hoje. E após combinaram o programa foram a um motel na Avenida Gunter Hans. Depois do programa a mulher pediu um motorista de aplicativo e foi embora antes do cliente. Que ao sair para pagar a conta percebeu que havia sido furtado. O caso está sendo investigado.