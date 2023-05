Menina vai comprar pão e é estuprada por homem em mercearia de Mato Grosso do Sul. A garotinha foi a mercearia junto com sua amiguinha também menor de idade. No local um homem a chamou para sentar ao seu lado quando o tarado passou a mão em suas partes íntimas. A criança correu assustada para dentro da mercearia. A PM foi acionada e prendeu o pedófilo em flagrante.