Após dois anos, o Garota VIP, um dos maiores festivais de música do país, retorna ao Rio de Janeiro com grandes nomes da música brasileira e sem hora para acabar.

A festa comandada por Wesley Safadão, além de trazer nomes como Anitta, Belo, Pedro Sampaio e Zé Felipe, mantém a tradição das edições passadas e promove uma ação solidária, onde haverá arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis na entrada do evento, que serão entregues à associação “RIOinclui”, que tem como objetivo principal prestar atendimento à pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade do Rio de Janeiro, logo após o término do evento.

Para a noite, a poderosa Anitta chega trazendo seus maiores sucessos, entre eles “Envolver” indicado ao VMA (Video Music Awards), uma das mais importantes premiações da música mundial. Já Zé Felipe sobe ao palco com “Bandido”, “Malvada”, “Toma Toma Vapo Vapo” e outros hits que estão em alta nos apps de música e de dança. Pe-dro Sampaio por sua vez vai fazer a galera cantar e dançar ao som de “Dançarina”, “Galopa” e “No Chão Novinha”, que juntas somam mais de 300 milhões de visualizações. Dono de uma das vozes mais bonitas do país, o cantor Belo vai sacudir e emocionar o Parque Olímpico com músicas consideradas hinos do pagode como “Derê”, “Farol das Estrelas”, “Reinventar”, “Pura Adrenalina” e muitos outros que quebraram barreiras na música brasileira. E pra finalizar com chave de ouro, o anfitrião Wesley Safadão vai reviver momentos marcantes de 2019, onde gravou um DVD no Garota VIP RJ com mais de 70 mil vozes cantando com ele sucessos como “Despedida” e “Na Cama Que Eu Paguei” com participação de Zé Neto & Cristiano, “Juras de Amor” e “Maior Volta Por Cima” com Simone & Simaria, “Só Pra Castigar” e outras. Na edição 2022, além de hits que marcam sua trajetória, Safadão traz “Passatempo”, “Tchuco Nela”, “Tu Tava na Revoada” e o mais novo single “Macetando”, já disponível em todas as plataformas de streaming.

Ainda há ingressos disponíveis pelos sites Ingresso Certo, Bilhete Certo e Ingresse e os setores estão divididos em Front Stage, Arena Open Bar e Área VIP All Inclusive.

Garota VIP – Rio de Janeiro

Quando: sábado, 20 de agosto de 2022 – a partir das 18h

Onde: Parque Olímpico – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

Informações: (21) 99800-9666

Ingressos: Ingresso Certo, Bilhete Certo e Ingresse

Censura: 18 anos