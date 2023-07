Garoto envolvido em latrocínio de idoso é executado em Itaquiraí

Tio e sobrinho, de 46 e 14 anos, foram mortos a tiros na noite desta terça-feira (11) em assentamento em Itaquiraí. As causas do duplo homicídio ainda estão sendo investigadas, mas a polícia já revelou que o adolescente morto foi um dos quatro garotos envolvidos no latrocínio de um idoso de 68 anos ocorrido em agosto do ano passado, na mesma região do assentamento, a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Itaquiraí.

As investigações sobre as duas execuções da noite desta terça-feira ainda estão em andamento, mas conforme a PM de Itaquiraí, pelo menos dois homens teriam chegado à casa onde estavam as vítimas e feito inúmeros disparos. Um adolescente saiu ileso, mas, conforme a PM, estava em choque e pouco conseguiu colaborar com o trabalho inicial da polícia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Itaquiraí, Edivaldo da Silva Santos, de 46 anos, tinha antecedentes criminais e saiu da prisão faz poucas semanas. João Guilherme Gauto Santos, de 14 anos, também chegou a ficar apreendido em uma Unidade de Internação por envolvimento no latrocínio, mas já estava solto.

Conforme a Polícia Civil de Itaquiraí, uma das hipóteses que será investigada é a possível vingança de familiares do idoso morto e jogado no Rio Amambai em agosto do ano passado.

Porém, como o tio do adolescente também tinha antecedentes criminais, existe a possibilidade de que o alvo principal dos assassinos fosse ele.

LATROCÍNIO

Luiz Venitte Reina, 68 anos, foi morto por quatro adolescentes no dia 9 de agosto do ano passado e no mesmo dia jogado no Rio Amambai. Ele só foi localizado sete dias depois, em 16 de agosto, a cerca de cinco quilômetros do lacal da desova.

À época, o adolescente morto ontem tinha 13 anos, mas o autor dos disparos contra o idoso foi outro garoto, de 16 anos, que foi preso nas Moreninhas, em Campo Grande.

Junto com uma menina de 11 anos, que ele raptou antes de fugir de Itaquiraí, ele foi capturado dormindo dentro da caminhonete Hilux que o grupo havia roubado de Luiz Venitte, no Assentamento Guassu, onde ocorreu também o duplo assassinato da noite passada.

Ele foi preso por investigadores do Dracco próximo à residência de uma irmã, local onde pretendia se alojar com a menina raptada.

Mas, antes de fugir para a Capital, o adolescente e os comparsas tentaram vender por R$ 50 mil a caminhonete em Japorã e Mundo Novo, na região de fronteira com o Paraguai.

Como a venda da caminhonete não deu certo, os adolescentes voltaram para a chácara e fizeram um limpa. Levaram uma moto, armas, dinheiro, louças, roupas e até cobertas da casa da vítima.

Um dos assassinos conhecia o idoso e a rotina da casa. Eles foram ao local levados por um dos pais sob a alegação de que pretendiam fazer uma caçada e por isso levaram uma espingarda, que foi usada para cometer o crime. Luiz foi morto com dois disparos, um deles à queima roupa na nuca.

“O adolescente que realizou os disparos morava há 8 meses no assentamento com os avós. A mãe dele é daqui de Campo Grande e tinha mandado o filho pro interior pra ver se ele melhorava”, relatou à época da prisão a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco.

O garoto assassinado nesta terça-feira conseguiu escapar no começo das investigações, mas dias depois foi detido e assumiu ter participado do latrocínio. A polícia de Itaquiraí não soube informar desde quanto ele estava de volta às ruas. Também não soube informar se os demais também já foram liberados.

A menina de 11 anos que fugiu de Itaquiraí com o adolescente foi devolvida à familia, que já havia registrado queixa sobre o desaparecimento e não sabia que ela mantinha um relacionamento dom o rapaz.