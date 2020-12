A PRF na Bahia atendeu uma ‘ocorrência’ diferenciada na manhã desta quarta-feira (16), em Salvador: tornar o aniversário de nove anos do garoto Cauã inesquecível. A criança chegou à Sede da Superintendência acompanhado de seu pai, onde foram recepcionados pelos PRFs. Já nas dependências Cauã recebeu um boné da instituição e foi presenteado com uma camisa simbólica alusiva às atividades voltadas à Educação para o Trânsito.

Ele ficou entusiasmado com a presença dos policiais e o semblante de alegria ficou estampado no rosto do garoto durante um breve passeio na viatura operacional, ao som de sirenes e até usou o rádio de comunicações no trajeto. Também foi apresentado a Cauã as motocicletas da PRF utilizadas no patrulhamento das rodovias. Ele ainda pôde conhecer as dependências administrativas, equipamentos operacionais e conhecer um pouco sobre as atividades desempenhas pela instituição. Assistiu também um vídeo institucional.

Ao final, teve uma festinha surpresa para o menino que ganhou um bolo com o nome e as cores da PRF. O superintendente executivo, José Ramalho Machado Júnior, realizou a entrega de alguns presentes e outros acessórios educativos, para que ele mantenha vivo o sonho de um dia integrar a instituição.

O superintendente executivo disse ter ficado emocionado ao vê o semblante de surpresa e o brilho nos olhos do garoto que contagiou toda a equipe de policiais: “proporcionar esse momento de alegria nos enche de orgulho, recarrega nossas baterias e nos motiva a continuar nosso trabalho de proteger vidas e promover a prosperidade da Nação”, frisou Ramalho.

De acordo com o pai de Cauã, a admiração do seu filho pela PRF surgiu desde pequeno, quando ele começou a se interessar e admirar o trabalho da instituição nas rodovias federais, frisando, que um dos seus sonhos é ingressar na carreira da Polícia Rodoviária Federal, assim que completar a idade necessária para prestar o concurso. Disse ainda que na formatura de alfabetização, a criança mencionou o desejo de seguir a carreira de polícia.

Extremamente feliz, o garoto agradeceu a festa surpresa e disse que guardará para sempre esse momento. “Eu vestirei o uniforme da PRF e trabalharei com vocês!”, falou Cauã. Os familiares ficaram extremamente agradecidos pela visita e empenho de todos que se fizeram presentes e participaram daquele momento ‘mágico’ do pequeno Cauã.

A admiração do menino pela Instituição é uma resposta da indução de esforços da PRF na busca em garantir segurança pública com cidadania, sendo reconhecida diante da sociedade pela sua excelência e efetividade policial.