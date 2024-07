Garras cumpre mandado de busca no bairro Mata do Jacinto

Em apoio à polícia de MG, Garras cumpre mandado de busca na Rua Hugo Pereira do Vale no bairro Mata do Jacinto em Campo Grande. A ação chamou atenção de moradores. De acordo com informações o morador da casa teria uma garagem de venda de veículos, mas não há informações se a polícia foi ao estabelecimento. Na casa, aparentemente nada de ilícito foi encontrado. Justiça de Minas Gerais expede mandado contra o crime de tráfico de drogas e receptação.