Garupa de moto morre após colisão entre motocicletas

Vilma Pereira Delmondes Almeida, 57 anos morreu após colisão entre duas m otos nesta manhã de sexta-feira (30) no Nova Lima em Campo Grande. A vítima estava na garupa da moto do namorado indo a marmitaria onde trabalhas pela Rua Marquês de Herval e a outra motocicleta com mais dois ocupantes no sentido contrário.

A motocicleta Honda do casal, fez um a ultrapassagem de um ônibus e o piloto da moto não viu a outra motocicleta ocasionando o acidente.

Com a batida, os quatro caíram das motocicletas e Vilma acabou atropelada pelo ônibus morrendo no local. O namorado de Vilma foi socorrido em estado grave com traumatismo de tórax.