Gastos do governo federal disparam R$ 84,7 bilhões no 1º semestre

Os gastos do governo federal subiram R$ 84,7 bilhões no primeiro semestre em relação ao mesmo período em 2022. O valor representa uma alta de 6,6%, acima da inflação do período.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (4) pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

Os gastos do governo federal subiram R$ 84,7 bilhões no primeiro semestre em relação ao mesmo período em 2022. O valor representa uma alta de 6,6%, acima da inflação do período.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (4) pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

O crescimento, segundo o governo, foi puxado por gastos previdenciários e assistenciais que somaram R$ 81,9 bilhões (14,4%).

A alta foi impactada pelo pagamento do Bolsa Família, de aposentadorias e em função do reajuste do salário mínimo.

As sentenças judiciais também contribuíram. Elas somaram R$ 8,5 bilhões e foram puxadas pelo reconhecimento de precatórios pagos ao Maranhão e ao Pará.