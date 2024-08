Gato Thor é diagnosticado com transtorno de ansiedade após fazer família “refém” dentro da própria casa em São Vicente/SP. Veterinária especializada em felinos atendeu o animal que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e indicou um tratamento médico e comportamental. Ela negou a possibilidade de eutanásia, já indicada por outros profissionais.

A profissional citou a suspeita diagnóstica de Cistite Intersticial Felina ou Síndrome de Pandora, como é conhecida. Trata-se de uma inflamação crônica da bexiga desencadeada por fatores estressantes.

“A partir de um estresse crônico ele pode ter sofrido um comprometimento da parte urinária”, explicou Alessandra. “A dor crônica fez com que mudasse o humor dele, e isso causou a ansiedade. Você não é feliz vivendo com dor crônica. Fica com ansioso e irritado”, afirmou a médica veterinária.

Segundo a médica veterinária, o tratamento de Thor deve durar entre seis meses e um ano para que ele possa apresentar melhora comportamental. Por fima a profissional citou a necessidade de medicamentos analgésicos e controlados para tratar o transtorno de ansiedade do animal. Além disso, ressaltou a importância de “enriquecer o ambiente” do gato.

Thor tem sete anos e vive com a tutora, Luciana Nascimento, de 49, e as duas filhas dela, de 22 e 16. Elas contaram que o animal foi adotado com apenas 10 dias e apresenta comportamento agressivo desde o primeiro ano. A família também tem a gata Nina, de quatro anos.