O crime é ousado; pois um larápio tentou assaltar uma agência bancária na frente do Batalhão da Polícia no Parque dos Poderes em Campo Grande. Ele obteve êxito num outro banco próximo furtando 5 notebooks e dois celulares.

O gatuno foi preso com alicates, chaves de fenda, entre outras materiais utilizados no roubo. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado do Mato Grosso. O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.