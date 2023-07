GCM realiza Curso de Treinamento com Gerência de Pronta Intervenção

Com o intuito de promover a capacitação e especialização da Guarda Civil Metropolitana para atuar em ocorrências que impliquem em alto risco à integridade física ou à vida do cidadão, a Guarda Civil Metropolitana deu início nesta segunda-feira (17), ao Curso de Treinamento de Intervenção, que segue até sexta-feira com o efetivo de 34 servidores da Guarda. Durante o curso, o efetivo será preparado para agir com agilidade e segurança durante intervenções como em incidentes críticos em escolas.

O treinamento é um dos estágios do Patrulhamento Urbano da GCM para compor a Gerência de Pronta Intervenção (GPI) em ações de crime organizado, no controle de multidões, entre outros.

“O GPI é uma gerência que está sempre treinando a parte operacional e uma de suas especializações é operações de controle de distúrbio e patrulhamento tático urbano. No conteúdo programático estão aulas que abordam técnicas de defesa pessoal, técnicas de imobilizações com algemas, agendamento, armamento não letal que é a nossa Spark (dispositivo elétrico incapacitante, que emite pulsos elétricos e age no sistema neuromuscular) e a utilização dos nossos agentes químicos, que são gás de pimenta e de lacrimogênio”, aponta o GCM Jair Viana de Oliveira, chefe da Divisão de Cursos e Capacitação.

A Gerência de Pronta Intervenção é constituída por Guardas Civis Metropolitanos formados no curso ATAC (Aperfeiçoamento Tático e Ações de Choque), com fases no Batalhão de Polícia de Choque e no BOPE (Batalhão de Operações Especiais), na cidade do Rio de Janeiro. Como atribuição, o grupo executa, controla e avalia as operações especiais desencadeadas pela Superintendência do Comando da Guarda Civil Metropolitana e apoiar outros órgãos de segurança pública (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Detran dentre outros), no desempenho de missões cujas características exijam táticas e procedimentos especiais.

Além disso, executam missões que exigem táticas e procedimentos especiais, coordenam e comandam grupos especiais como grupos de operações com cães e grupos de pronta intervenção.