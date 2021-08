Pantaneiro, do estado de Mato Grosso, o touro Bradoque FIV da Gren competiu com outros 76 reprodutores de 28 criatórios brasileiros, de diferentes estados, e foi considerado o melhor do país nos critérios técnicos avaliados: carcaça frigorífica, morfologia, eficiência e performance. Isso significa que sua progênie é capaz de produzir maior volume de carne, com mais qualidade, em menos tempo e menor impacto ambiental.

“Uma avaliação positiva como a do Bradoque, significa que a pecuária brasileira segue em ascensão e avança de forma moderna. De raça Nelore, a mais tradicional do país, seu resultado na avaliação nos mostra que, com investimento em genética de alta qualidade e bem direcionado, o pecuarista brasileiro se torna mais eficiente na produção de proteína, alimentando assim cada vez mais pessoas de forma saudável e com baixo impacto ambiental”, explica a coordenadora técnica de pecuária da Nelore Grendene, Hérica Prado.

É o segundo ano consecutivo que reprodutores da Nelore Grendene vencem a prova SuperTouros, considerada uma das mais completas do Brasil, em relação aos critérios empregados. A prova é realizada pela BrasilcomZ, em parceria com o Instituto de Zootecnia, em Sertãozinho/SP.

“Enquanto criatório de genética, temos o compromisso de promover mudanças positivas na pecuária e dar bons exemplos de produção e sustentabilidade. Ao competir e vencer uma prova, consolidamos a eficiência em nossos processos de seleção e produção. Significa também um impacto social, uma vez que remete ao sucesso da atividade e retorna em uma melhor remuneração aos envolvidos, nos diferentes elos da cadeia pecuária. E essa carne de qualidade, ainda traz maior equilíbrio na alimentação humana, que em outra ponta da cadeia, pode significar pessoas mais saudáveis, físico e intelectualmente, com consequências na geração de soluções em diferentes âmbitos da sociedade”, completa Hérica.

Ofertando a genética produzida na Nelore Grendene a propriedade chegou a faturar mais de R$ 22,7 milhões, em um só dia, com a venda de 1003 touros, para criatórios de 10 estados: Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Roraima.

“Além da eficiência genética já comprovada após anos de dedicação, contamos com um mercado exigente e aquecido. O produtor rural está disposto a pagar por um produto que leva produtividade e eficiência, pois sabe que serão essas características que fará a diferença na renda da porteira para dentro”, explica o diretor de pecuária de Nelore Grendene, Ilson Correa. “Existe uma equipe séria por trás do projeto, que não oferece só genética de valor. Com o bom desempenho dos touros, passamos a oferecer uma experiência, e isso faz com que o cliente volte a cada leilão”, completa o diretor.

Outros 600 touros de genética Grendene serão colocados no mercado no próximo dia 3 de outubro. Ano após ano, o criatório se consolida como o maior fornecedor de touros do Brasil, com impactos diretos na produtividade de outras fazendas.