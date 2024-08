Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro transcendem fronteiras com música flamenca, latina e pantaneira no Sonora Brasil

A 26ª edição do Sonora Brasil, projeto de circulação musical promovido pelo Sesc, traz no biênio 2024-2025 o encontro de artistas de diferentes gerações e regiões. Entre os 10 grupos que farão parte desta jornada, destacam-se os sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro. Espíndola, renomado cantor e compositor, conhecido por sua presença nos Festivais da Canção, une-se ao multi-instrumentista Marcelo Loureiro, cuja arte é uma junção de formações clássicas, flamenco e influências do folclore latino. Juntos, eles desenvolveram um espetáculo inédito que levará ao público a música do cerrado, intercalando guarânias e chamamés com alma pantaneira.

O lançamento oficial do Sonora Brasil será em Garanhuns, Pernambuco, no dia 17 de agosto. O projeto percorrerá o país em 34 festivais, com mais de 200 shows em 59 cidades.



“A nova edição do Sonora Brasil busca destacar o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, diversidade e memórias por meio do encontro entre artistas de diferentes gerações e regiões. A ideia é que esses encontros mostrem a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas de diferentes movimentos da música popular brasileira. O Sesc se orgulha de potencializar as produções artísticas de forma nacional por meio desses circuitos itinerantes, dando visibilidade aos artistas e livre acesso ao público”, afirma a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha.