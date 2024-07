Geraldo Resende anuncia novas ambulâncias do SAMU para onze municípios do Estado

Dando continuidade à proposta de renovação da frota de veículos do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) em Mato Grosso do Sul, onze municípios do Estado vão receber novas ambulâncias em data a ser definida para após as eleições deste ano.

O anúncio foi feito essa semana pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), que tem feito interlocuções constantes no Ministério da Saúde para auxiliar os municípios na aprovação de propostas feitas pelas administrações municipais junto ao Ministério da Saúde.

De acordo com o parlamentar, serão beneficiados os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos. Dourados e Ponta Porã receberam viaturas novas do SAMU no início deste mês, como resultado de uma outra ação do deputado Geraldo Resende, em parceria com as administrações municipais.

“Conforme anunciei no ato de entrega de novas ambulâncias em Dourados e Ponta Porã recentemente, continuo trabalhando firmemente pela renovação da frota do SAMU em todos os municípios do Estado. Com isso, substituímos veículos antigos e pouco eficientes por modelos mais modernos, garantindo um serviço de saúde ágil e de qualidade para a população”, destaca Geraldo Resende.

“Esses investimentos refletem o nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde pública nos municípios de Mato Grosso do Sul, contribuindo com o fortalecimento do SUS e proporcionando um atendimento mais eficiente à população”, conclui o parlamentar.