Geraldo Resende entrega tablets e celulares a agentes de saúde de MS

O Programa APS Digital, lançado em 2 de setembro de 2024, é uma nova estratégia do Ministério da Saúde para modernizar a Atenção Primária à Saúde no Brasil. O programa, chamado “Conecte SUS”, entregou 5,4 mil tablets e 2 mil celulares aos agentes comunitários e de controle de endemias, com um investimento de R$ 14,5 milhões.

O objetivo é informatizar as unidades de saúde, qualificar dados e integrar informações, permitindo uma gestão mais eficiente e rápida das estratégias de saúde. Mato Grosso do Sul é pioneiro na implementação do sistema. O programa visa fortalecer a conexão entre os agentes de saúde e os órgãos gestores, melhorando a resposta e o planejamento das ações de saúde pública.

Esse avanço tecnológico tem o potencial de transformar a forma como a saúde é gerida e prestada, promovendo uma maior eficiência e qualidade nos serviços de saúde oferecidos à população.