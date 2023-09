Geraldo Rezende desmente prefeito de Bonito nas redes sociais

O Deputado Federal, Geraldo Resende usou as redes sociais e desmentiu o Prefeito de Bonito Josmail Rodrigues no tocante à verba destinada a reforma do Hospital Darci Bigaton.

Nas redes sociais Josmail divulgou um vídeo acompanhado do Deputado Federal, Dagoberto Nogueira, agradecendo o mesmo pela reforma do Hospital em Bonito. Na ocasião o deputado Geraldo Resende refutou tal atitude do prefeito respondendo ao mesmo por meio das redes sociais e o desmentindo com relação ao “pai” da emenda que proporcionou o início das reformas no Hospital Darci Bigaton.

Numa entrevista na Rádio do Município Josmail teve um embate com Deputado Geraldo Resende que retornou as mídias sociais para desmenti-lo. Demonstrando todo o procedimento para a liberação do recurso no valor de R$ 2.468.885,02 que foi depositado na conta bancária da administração atual sem contrapartida da prefeitura.

Resende demonstra que as tratativas para a reforma do Hospital Darci Bigaton começou na administração do já falecido prefeito Odilson Soares e que em virtude dos trâmites legais a liberação do recurso viabilizado por Geraldo só aconteceu na administração atual o que nada vez para efetivar a concretização do início das obras no Hospital.

Geraldo finalizou o comunicado dizendo “Prefeito, vamos colocar nossas energias para beneficiar Bonito!”.

Veja o vídeo:

