O Gerente de Agência do Detran-MS de Figueirão Vicente Brites morreu num grave acidente na MS-436. A caminhonete S10 que ele dirigia capotou na pista. A caminhonete saiu da pista capotou e ficou totalmente destruída com o acidente. Vicente deixa dois filhos de 9 e 14 anos e esposa. As causas do acidente estão sendo investigadas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.