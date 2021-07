O deputado estadual Gerson Claro (PP) vai atender 32 municípios de Mato Grosso do Sul com emendas parlamentares, sobretudo nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Os recursos são relativos ao Orçamento Geral do Estado de 2020 e servem para apoiar projetos estratégicos, entidades e prefeituras. Cada um dos 24 deputados dispõe de R$ 1,5 milhão para essa finalidade.

A cerimônia de assinatura para liberação das emendas aconteceu nessa quarta-feira (14), no auditório da Governadoria, com a presença dos parlamentares, do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e secretários de Estado, entre outras autoridades.

Gerson Claro priorizou este ano a destinação de emendas para a saúde, beneficiando 26 cidades sul-mato-grossenses com verbas nessa área. São elas: Sidrolândia, Anastácio, Deodápolis, Aparecida do Taboado, Dois Irmãos do Buriti, Bela Vista, Terenos, Cassilândia, Selvíria, Bonito, Santa Rita do Pardo, Sonora, Ponta Porã, Bandeirantes, Miranda, São Gabriel do Oeste, Anaurilândia, Costa Rica, Coxim, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba e Juti.

“Os recursos são, em sua maioria, para aquisição de equipamentos hospitalares, insumos e para o combate ao novo Coronavirus, neste momento em que a população mais precisa”, detalhou o parlamentar.

Campo Grande, Paraíso das Águas e Nova Alvorada do Sul devem receber emendas para projetos nas áreas social e do esporte. Já os municípios de Bataguassu, Antônio João e Água Clara estão sendo beneficiados com recursos para a Educação.

Durante a cerimônia, o prefeito Maycol Queiroz (Paranaíba) representou todas as instituições e cidades contempladas com as emendas de Gerson Claro.