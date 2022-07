O deputado estadual Gerson Claro (PP) comemorou hoje (6) a entrega de um terreno pela prefeitura de Sidrolândia à MSGÁS. A área, de um hectare, servirá para a implantação de uma estação do Ramal Sul do gasoduto.

A entrega simbólica foi feita pela prefeita Vanda Camilo ao presidente da companhia, Rui Pires dos Santos. O avanço do processo para a chegada do gás natural no município é resultado das tratativas do parlamentar com o Governo do Estado, desde o início de seu mandato.

Ele chegou a realizar audiência pública em Sidrolândia para discutir o assunto e participou de várias reuniões com técnicos e diretores, com o mesmo objetivo.

A área está localizada na saída para Campo Grande, às margens da BR-060. Cerca de R$ 50 milhões devem ser investidos na implantação deste primeiro trecho do ramal, que possui em torno de 45 quilômetros.

A ideia da prefeitura é transformar a estação redutora de pressão do gás no embrião de um futuro polo empresarial, para atrair empresas e investimentos.

“O município dispõe de mais 6 hectares para isso. Depois de fazer gestões, tratativas, solicitações e audiência pública, a gente está muito feliz com a consolidação desse processo, a partir da doação do terreno. A chegada do gás traz grande expectativa, pois vai gerar emprego e renda para a cidade”, comentou Gerson Claro.

A intenção da companhia é posteriormente estender esse ramal para Maracaju, Dourados e Rio Brilhante.