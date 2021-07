O deputado estadual Gerson Claro (PP) comemorou nesta segunda-feira (19) a publicação, em Diário Oficial, do resultado de licitação para obra na escola estadual Edson Bezerra, localizada no município de Itaporã.

O pedido de reforma na unidade foi encaminhado ao governo do Estado no dia 16 de dezembro de 2020, a pedido do vereador Lindomar Freitas.

Conforme a publicação de hoje, do Diário Oficial, a empresa vencedora da licitação é a Bérgamo Construtora. O valor global para reparos gerais na escola será de R$ 2.089.812,45.

“Muito feliz em saber que o nosso pedido foi atendido e que a reforma vai acontecer, beneficiando professores, alunos, funcionários, e toda a comunidade da região. É certo que essas melhorias vão trazer mais conforto, segurança e incentivo à educação”, afirmou Gerson Claro.

A escola Edson Bezerra foi fundada em 1989 e atende cerca de 600 alunos da grande Cohab e aldeias Bororó e Jaguapiru.

A atual estrutura é antiga e necessita de reforma geral, sobretudo na parte hidráulica e elétrica, ampliação da sala de tecnologia, revitalização da quadra de esportes e a disponibilização de ao menos cinco aparelhos de ar condicionado.

Também foi solicitada por Gerson Claro, em sua indicação, a reforma da quadra, tão importante para incentivar o esporte e o lazer em uma região carente do município.

O vereador Lindomar, responsável por encaminhar a demanda ao gabinete de Gerson Claro, também comemorou a conquista.

“Era um grande anseio da comunidade, ainda mais por se tratar da única escola estadual da região. Fizemos gestões, ao lado do deputado, e agora podemos celebrar mais essa obra pra nossa cidade”, finalizou.