O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), comemorou nesta quarta-feira (7) a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de acesso ao frigorífico Balbinos, no Jardim Paraíso, em Sidrolândia.

Representante da empresa CRB Engenharia, vencedora da licitação, esteve hoje na sede da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreeendimentos) para receber a documentação.

Gerson Claro vem fazendo gestões há meses para que o projeto se concretize. De acordo com ele, ver que a obra vai sair do papel é de grande importância para o desenvolvimento de Sidrolândia.

“Trata-se de uma solicitação que vínhamos fazendo ao governador Reinaldo Azambuja e que foi reforçada durante a reunião do projeto Governo Presente nos Municípios. É uma obra estrutural que vai impulsionar bastante a economia de Sidrolândia e região”, destacou.

O deputado esteve com o empresário Marcio Fedes no inicio de 2019 para tratar sobre o acesso. A obra vai possibilitar o funcionamento da sala de desossa, que proporciona a inserção da linha de produção do frigorífico no mercado externo. O prazo de execução é de 180 dias.

Serão feitos 707 metros de pavimentação no prolongamento da Rua Dr. Costa Marques, além de um trecho da Rua Projetada. Será implantada drenagem numa via paralela para desviar do pátio da empresa e escoar a enxurrada. O investimento previsto é de R$ 1.425.045,85.

“A previsão é que a empresa já comece a se estruturar para iniciar as obras a partir da próxima semana. Estamos muito felizes em participar de mais essa conquista para Sidrolândia”, concluiu.