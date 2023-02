Diálogo, fortalecimento da democracia e harmonia entre os Poderes. Com esses três princípios, o deputado Gerson Claro (PP) pretende exercer a Presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) pelos próximos dois anos. O novo presidente realizou na manhã desta quinta-feira (2), a abertura da 1ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura e recebeu a mensagem do Governo do Estado. A cerimônia reuniu várias autoridades na sede do Palácio Guaicurus, no Parque dos Poderes.

Em pronunciamento na sessão solene, o deputado reforçou o compromisso de representar os interesses de Mato Grosso do Sul e os anseios e necessidades da população. Ele ainda afirmou que irá conduzir a ALEMS pautado pelo diálogo, fortalecimento da democracia, pelos interesses republicanos e pela harmonia dos Poderes. “Renovamos esse compromisso com o Estado e com a sociedade. Que Deus nos capacite para exercermos com excelência o servir à população”, destacou.

Em coletiva à imprensa, Gerson informou que a Assembleia irá dar celeridade em projetos importantes para o Estado. “Temos projetos importantes para debater, como de infraestrutura, logística e taxas cartorárias. Junto com o Colégio de líderes, vamos ouvir ideias e sugestões para o aprimoramento do trabalho legislativo”, afirmou.

De acordo com o presidente, todas as demandas da Casa de Leis serão encaminhadas e debatidas pelo Colégio de Líderes. Ele informou também que serão realizadas frequentes reuniões com os membros da Mesa Diretora e garantiu que a vontade do plenário prevalecerá.

Comissões e líderes

Ao final da solenidade, o presidente solicitou aos demais deputados à indicação dos nomes para a composição de um dos principais instrumentos de atuação parlamentar: as comissões. Além disso, pediu a designação dos líderes partidários e dos blocos.

A Assembleia Legislativa possui 16 comissões permanentes, que têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições distribuídas pelo presidente da Casa de Leis. Também são responsáveis pelas audiências públicas com entidades organizadas da sociedade civil.

Cada uma delas é formada por cinco deputados titulares e mais cinco parlamentares suplentes. O Regimento Interno assegura a todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares a representação proporcional nas comissões. Portanto, a bancada ou o bloco com maior número de deputados garante mais vagas nas comissões.