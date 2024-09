Gerson Claro enfatiza ESG para proteger o Pantanal

Nesta quarta-feira (04), o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, destacou a importância das políticas ESG (Ambiental, Social e Governança) para a preservação do Pantanal. O tema surgiu em um discurso do deputado Paulo Duarte, que alertou sobre os riscos de desertificação e mudanças climáticas na região. Claro enfatizou que, apesar de não podermos reverter o desmatamento passado, é crucial adotar políticas responsáveis para proteger os rios e promover um desenvolvimento sustentável.

O presidente da ALEMS sublinhou que as políticas ESG são cruciais para enfrentar os desafios climáticos e ambientais que o Pantanal enfrenta. Ele destacou que o conceito ESG, que engloba os pilares Ambiental, Social e Governança, é fundamental para moldar as ações futuras. Segundo Claro, é essencial criar políticas públicas e responsabilidades que ajudem a minimizar os danos ambientais e promover um desenvolvimento sustentável. Ele enfatizou que, embora não seja possível reverter o desmatamento passado, é possível tomar medidas para proteger os rios, tornar a navegação mais eficiente e recuperar as matas ciliares, sempre com uma postura responsável e voltada para o futuro.

“O ESG é um conceito moderno e é composto por esses três pilares importantes. Não adianta procurar culpado. Temos que olhar a partir do hoje, do agora, criar políticas públicas e responsabilidades a partir daí, pois não vamos conseguir mudar a história do que já foi desmatado, mas daqui para frente sabemos que nós precisamos usar nossos rios para o desenvolvimento. Torná-los navegáveis, voltar políticas para as matas ciliares, agir com mais responsabilidade daqui para frente”, explicou o deputado.