O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando à Sanesul a instalação de toda infraestrutura de saneamento no trecho que dá acesso ao frigorífico Balbinos, em Sidrolândia. O expediente, aprovado nesta manhã (19) no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado à presidente do órgão, Marta Rocha.

Na prática, a solicitação do parlamentar contempla a rua Antônio Alves Nantes, no bairro Jardim Paraíso, antiga rua do matadouro, que hoje dá acesso ao frigorífico. “O objetivo é fomentar o desenvolvimento local e viabilizar à população melhorias no âmbito da saúde e da preservação do meio ambiente”, afirmou Gerson Claro.

O deputado também trabalhou ativamente na viabilização da retomada das obras de pavimentação e drenagem desse trecho.