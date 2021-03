O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando ao Governo do Estado melhorias na sinalização de trânsito em Maracaju. Ele encaminhou expediente ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao diretor-presidente do órgão, Rudel Espíndola Trindade Junior, pedindo instalação ou celebração de convênio para sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do município. “Com o crescimento populacional de Maracaju nos últimos anos, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente. Por isso, é de suma importância que a sinalização seja regularizada”, justificou Gerson.

De acordo com o deputado, o atendimento dessa solicitação contribuirá para um trânsito mais organizado, resultando na diminuição de acidentes e maior segurança para veículos e pedestres. A proposição, apresentada durante a sessão desta terça-feira (2) da Assembleia Legislativa, chegou ao gabinete do parlamentar encaminhada pelo Gerente Municipal de Trânsito, Jaime Barbosa Talaveira, e o Diretor Financeiro do Detran, Daniel Ruiz.