O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), está em busca de recursos visando a aquisição de uma patrulha mecanizada para atender a Associação P.A. Flórida, no município de Sidrolândia. O expediente, apresentado na sessão remota desta terça-feira (7), foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), André Nogueira Borges.

“A comunidade vem sofrendo dificuldades em preparar o solo para o plantio, e a patrulha mecanizada ajudará muito nesse processo”, justificou o deputado. Segundo Gerson Claro, há necessidade de aquisição de uma carreta agrícola de quatro rodas, calcareadeira ou distribuidor de adubo e calcário, pulverizador agrícola, roçadeira hidráulica e grades aradoras. “O atendimento dessa solicitação pelo Governo é muito importante, uma vez que os produtores dessa associação de Sidrolândia garantem a geração de renda das famílias beneficiadas, fixando os trabalhadores no campo e proporcionando segurança alimentar”, complementou o parlamentar. O pedido chegou ao gabinete de Gerson Claro por meio do presidente da Associação P.A. Flórida, Nelson Antônio Nantes Prestes.