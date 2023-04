Gerson diz que violência em escolas não se resolve com demagogia e cobra atuação familiar

O presidente da Assembleia Legislativa , deputado Gerson Claro, avalia que é necessário agir com serenidade, buscar boas práticas recomendadas por especialistas em segurança, com foco no trabalho de inteligência para abortar qualquer ameaça de invasão ou agressão a alunos, professores e funcionários das escolas . Em momentos de crise como este , que traz pânico à sociedade, a resposta das autoridades, na opinião do presidente da Assembleia , deve ser dada de forma sensata, lastreada em recomendações dos especialistas. ” Não tem cabimento politizar a questão , fazer desta situação de crise um trampolim para o oportunismo e a demagogia. A sociedade repudia quem tenta buscar um protagonismo com soluções simplistas e meramente midiáticas “, destaca o parlamentar que participou ao lado do governador Eduardo Riedel, do lançamento do programa estadual de reforço da segurança nas escolas .

” Temos hoje uma sociedade doente psicologicamente ,que é bombardeada a todo instante por uma avalanche de informações pelas redes sociais ,muitos fake news, que pregam o ódio e a intolerância “, Claro . Na opinião do deputado, mais do que medidas de segurança , como instalação de câmeras , detector de metal, a responsabilidade de evitar novas tragédias como a de Blumenau ,onde 4 crianças foram assassinadas a golpes de machado por um psicopata que invadiu uma creche, tem de ser compartilhada com as famílias .

“Os pais têm de assumir suas responsabilidades .Precisam cuidar dos seus filhos. Controlar o que eles vêem nas redes sociais .” Ouvi professores clamando aos pais que revistem as mochilas e fiscalizem os celulares dos filhos. sociedade, famílias e especialistas para encontrarmos uma solução conjunta”, disse Gerson.