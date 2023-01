Gestante de 5 meses é espancada por marido ao descobrir traição. A mulher (30) relatou a polícia que após descobrir que havia sido traída pelo esposo foi tirar satisfação quando ele a agrediu. Ela apresentava hematomas no rosto e o marido arranhões no peito. Ela disse aos militares, que o marido possuía uma arma de fogo.

Ela fraqueou a entrada dos policiais, que localizaram no quarto do casal, uma espingarda de pressão modificado para calibre 22, e mais 28 munições do mesmo calibre. O marido alegou aos policiais, que usa a espingarda para caçar porco. Ele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e violência doméstica.