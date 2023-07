Gestão Adriane Lopes ganha força com ações na busca pelo equilíbrio financeiro

O vereador Beto Avelar (PSD) afirmou nesta semana que a gestão da prefeita Adriane Lopes tem sido impulsionada com as ações na busca pelo equilíbrio financeiro da Capital, a redução dos gastos e, ao mesmo tempo, a retomada de novos investimentos para as obras que a população de Campo Grande necessita. “À medida que o mandato da prefeita Adriane Lopes vai tomando formato com a consolidação de sua equipe, várias metas se tornam mais visíveis e o planejamento mais realista. As medidas adotadas no início dessa gestão pela prefeita, permitem hoje direcionar recursos para entregar obras e diversos benefícios para a população”, explica o vereador Beto Avelar. Líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, Beto Avelar afirma que a parceria com a senadora Tereza Cristina (Progressistas) trouxe uma grande força para a administração municipal que está mobilizando a equipe na busca por novos investimentos do governo federal. “Certamente a parceria com a senadora Tereza Cristina aumentou a musculatura do mandato da prefeita Adriane Lopes para viabilizar investimentos. No mesmo sentido, a parceria com os vereadores para a aprovação de projetos importantes para o desenvolvimento da Capital está fortalecida”, declara Beto Avelar.

O vereador também enfatiza que a prefeita Adriane Lopes tem construído uma parceria importante com o Governo do Estado para o bem da população, independente de questões partidárias ou eleitorais. “A prefeita Adriane Lopes se preocupa com o bem da população. Somos quase um milhão de habitantes e a parceria com o governador Eduardo Riedel tem sido importante para alavancar melhorias. Os dois demonstram uma grandiosidade ao deixar as diferenças partidárias e eleitorais de lado e firmam o compromisso com o povo de Campo Grande como nunca foi visto em nosso Estado. Quem ganha com isso é a população que tem à disposição mais obras e a melhoria dos serviços todos os dias, além do grande pacote de entregas programadas para agosto durante as comemorações do aniversário de Campo Grande”, conclui o vereador Beto Avelar.