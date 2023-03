O Governo do Estado, representado pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina e pelo secretário de Fazenda, Flávio César e a secretária especial, Eliane Detoni, celebrou nesta quinta-feira (2), na sala de situação da Governadoria, termo aditivo ao contrato de concessão do projeto que levará rede de fibra ótica de alta velocidade aos 79 municípios sul-mato-grossenses.

O termo altera o intermediário da gestão do contrato da Infovia Digital. Anteriormente, o controle de execução da parceria era feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), que agora repassa a função para a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV).

O contrato da Infovia Digital é uma Parceria Público-Privada entre o Governo do Estado e o consórcio chileno Sonda, atuante nos Estados Unidos e em países da América do Sul. O grupo venceu a licitação promovida pelo Governo do Estado e investirá R$ 887 milhões, sendo R$ 306 milhões para a implantação da Infovia e R$ 581 milhões para manutenção e operação do projeto.

A construção do Centro de Operações de Rede (COR), localizado na Capital, já está em plena execução. A previsão de entrega é no final de julho. O empreendimento marca o início do contrato de implantação da Infovia Digital.

O espaço controlará toda a infraestrutura da Infovia Digital a partir do Parque dos Poderes. É o ponto em que todo o tráfego de dados de rede irá convergir. Essa convergência permitirá a gestão de dados centralizada e integrada, garantindo segurança e confiabilidade, controle da capacidade de tráfego entre as unidades administrativas e modularidade para futuras expansões, conforme aumento de demanda.

No COR serão centralizadas a identificação e solução de eventuais incidentes da Infovia Digital, a integração dos diversos serviços agregados à rede (como os ramais IP, as praças públicas digitais e câmeras OCR, bem como outros serviços a serem posteriormente contratados) e o planejamento para implementação de políticas preventivas.

Eliane Detoni, secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, explicou o ato de assinatura que ocorreu nesta manhã. “É um ajuste operacional para que a gente possa ter efetividade na execução do contrato, para o momento em que o Estado iniciar a contraprestação pública. Pois, diferentemente de uma contratação tradicional como conhecemos, o pagamento é durante a execução. Neste caso é diferente, a gente só paga pela prestação de serviço quando o serviço for disponibilizado ao poder público, ou seja, ao fim da implantação”.

O secretário de Governo , Pedro Caravina, destacou a importância da Infovia Digital nesse novo momento vivido pelo Governo do Estado. “A infovia ganha uma importância fundamental dentro dos nossos eixos do estado: próspero, inclusivo, verde e digital. Quando a gente fala de um governo digital o básico dele é o acesso a uma internet mais rápida e melhor estrutura de redes. A importância é ainda maior e a prova disso é a criação da Secretaria executiva de Transformação Digital. Esse é o motivo de estar saindo da Sefaz e vindo para a Segov, onde está vinculado à Secretaria Executiva de Transformação digital, que irá trabalhar muito próximo de dessa questão e centralizar toda a tecnologia de informação, para a gente poder ser mais eficiente, mais eficaz, e claro, gerar economia para o Estado”.

A Infovia em números

Além da construção do COR em Campo Grande, o contrato prevê instalação de 7 mil quilômetros de rede de fibra ótica, que vão interligar 1.634 pontos de acesso do Governo do Estado, 15 mil ramais VOIP, wi-fi público em 129 praças públicas e câmeras de monitoramento.

O avanço digital engloba vários serviços, como o de telefonia. Todo o sistema do Governo será substituído por ramais VOIP, com conexão de fibra ótica. A proposta deve reduzir os custos com telefonia clássica do Estado, solução mais moderna e que possibilita integração com outras ferramentas dentro dessa rede.

Em todos os municípios serão implantadas – ao menos em uma praça pública – serviço de wi-fi com acesso gratuito disponível para a população. Nessas mesmas praças serão conectadas câmeras de monitoramento remoto, auxiliando os serviços de segurança pública e socorro.

Na Capital serão seis posições de monitoramento e uma sala de crise, ao lado do COR, com toda estrutura de conexão das câmeras centralizada. Ferramentas que irão contribuir diretamente com a segurança pública do Estado.

Do projeto à concessão

A implantação da Infovia Digital, que levará fibra óptica de alta capacidade para os equipamentos das unidades públicas estaduais dos 79 municípios, deverá estar totalmente concluída até julho de 2024. O Governo do Estado pagará R$ 2,29 milhões por mês a partir desse prazo para o grupo operar a Infovia Digital, em um contrato de 30 anos.