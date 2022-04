O vereador Beto Avelar (PSD) afirmou nesta semana que o mandato da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, vai dar sequência aos avanços promovidos pelo prefeito Marquinhos Trad e acelerar o crescimento da cidade com a realização de diversas obras e o desenvolvimento de todas as áreas de atendimento à população.

“Nossa prefeita Adriane Lopes assume sem temer o desafio de administrar Campo Grande pois sempre esteve junto com Marquinhos Trad na Prefeitura. A cidade estava completamente abandonada antes de Marquinhos e Adriane assumirem a gestão. Juntos, desde o primeiro mandato, eles promoveram muitas ações que mudaram a cara da Capital e resgatou o orgulho de morar em Campo Grande. Esse trabalho vai continuar”, explica o vereado Beto Avelar.

O parlamentar ressalta que Adriane Lopes, que sempre foi vista como uma gestora ligada à política social, vai poder ampliar o trabalho sobre a gestão pública da Capital. “Com poucos dias, nós já podemos ver que a prefeita está acompanhando a execução de obras e a implantação de projetos em todas as regiões de Campo Grande. E ainda vai tirar do papel muitas ações para a Capital nesta retomada do crescimento após o período de pandemia, sempre pensando no futuro da população, no desenvolvimento econômico, na qualidade de vida e na criação de oportunidades”, afirma o vereador Beto Avelar.