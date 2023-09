Gestão de Lula é aprovada por 56% e desaprovada por 39% , diz IPEC

O instituto IPEC divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Lula (PT). Segundo levantamento, 56% dos entrevistados disseram aprovar a maneira do presidente de governar, contra 39% que disseram desaprovar.

Entre os entrevistados, 40% disseram que a gestão de Lula é boa ou ótima; 25% classificaram como ruim ou péssima e 32% como regular. Outros 3% disseram que não sabem ou não responderam.

Na pesquisa anterior, realizada pelo Instituto em junho, a taxa de bom ou ótimo de Lula era de 37% e ruim ou péssimo de 28%.

O levantamento foi realizado entre os dias 1 e 5 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

