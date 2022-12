Na última quinta-feira (08), ocorreram as eleições para escolha dos diretores e diretores adjuntos da Rede Municipal de Ensino (REME).

Para concorrer, os candidatos tiveram que preencher os requisitos legais dispostos na lei de gestão democrática n. 6.023/2018, dentre os quais ser profissional efetivo e estar no exercício do magistério municipal há pelo menos cinco anos. O pleito ocorreu em 98 escolas de ensino fundamental da REME: 62 delas contaram com chapa única; 29, com duas chapas; 5, com 3 chapas e 2 com 4 chapas.

Nas unidades, o processo foi organizado por uma comissão escolar, que foi capacitada pela comissão especial da Semed, coordenada pela professora Vanessa Pereira Pinto.

O voto, com valor paritário conforme a legislação, foi possibilitado a todos os profissionais do quadro efetivo; aos professores convocados acima de 60 dias consecutivos; aos pais/mães/responsáveis legais e aos alunos com 10 anos completos.

Cada unidade contou com o suporte de um técnico da Semed e do apoio da Guarda Municipal. A diplomação está prevista para o próximo dia 20 de dezembro e o mandato será de quatro anos, permitida a reeleição quantas vezes forem de interesse da comunidade escolar.