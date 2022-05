“Eu não me lembro, na história de Dourados, de um governador que tenha feito tanto pela nossa cidade como ocorre agora na gestão do mandato do governador Reinaldo Azambuja”. O agradecimento, em forma de homenagem, foi feito pelo deputado Barbosinha, durante a agenda de entrega e lançamento de obras novas realizada nesta quarta-feira (18) pela comitiva do Governo do Estado no Município. Mais de R$ 131 milhões em investimentos foram confirmados nessa visita.

A maratona começou com a inauguração do prédio da Guarda Mirim de Dourados, que teve apoio do Governo do Estado em um projeto quase que pessoal do deputado Barbosinha junto ao Governo, com recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar da ordem de R$ 350 mil, mais a interlocução para a alocação de móveis, insumos e conjunto de carteiras e cadeiras para as salas de aula do espaço de formação que hoje atende em torno de 240 crianças a partir dos 13 anos de idade.

“Nossa palavra é de gratidão, não foi fácil chegar até aqui e se hoje este sonho se tornou realidade é porque o deputado Barbosinha se transformou em um anjo sem asas, agregando força e valores para que obtivéssemos do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário e dos Poderes Executivo e Legislativo a somatória necessária de esforços em favor das nossas crianças”, afirmou o presidente da instituição, João Frazão, ao agradecer a união de todos para essa conquista.

O deputado Barbosinha, repetindo o gesto de Frazão, disse que, “até o último dia do seu mandato, governador, eu não vou deixar de agradecê-lo por essas ações, pelo zelo e abdicação da própria vida pessoal em benefício do nosso Estado, especialmente por Dourados”.

Conquistas

Essas ações, lembrou Barbosinha, se materializam na entrega das obras de pavimentação de 83km de linhas de ônibus, das obras de restauração e drenagem das ruas adjacentes da rua Coronel Ponciano, da duplicação da rodovia MS-156, a partir do trevo do DOF onde será sendo feito o viaduto do Distrito Industrial, obras de recuperação e acessibilidade no quadrilátero central, entre as ruas Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves e avenida Weimar Gonçalves Torres e a pavimentação da rodovia de acesso entre a MS-162 e a BR-463, próximo ao Aeroporto Municipal de Dourados e aos câmpus das Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

O deputado também saudou o anúncio das obras de restauração do quadrilátero central da cidade (setores 4 e 5), a recuperação das ruas da Vila São Luiz, os R$ 10 milhões que serão aplicados no asfalto do distrito da Picadinha, o único de Dourados que ainda não tinha asfalto, além da sinalização em vias públicas que foram recuperadas pelo Governo, a construção de um heliponto no pátio do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a ordem de serviço para construção do prédio do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas junto ao Hospital Regional que está sendo concluído às margens da BR-463 e mais de R$ 10,4 milhões para ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água da cidade e a reforma do Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, somada à construção de seis arenas esportivas do programa “MS Bom de Bola”.

“Sinto-me contemplado, grande parte dessas entregas e de novas obras anunciadas neste momento traduzem indicações, pedidos da comunidade e a interlocução feita diretamente com o governador, seja por meio do então vice-governador Murilo Zauith ou depois, com quem o substituiu na pasta de Infraestrutura do Governo, o secretário Eduardo Riedel, que se transformou na alma e no pulmão desta gestão do governador Reinaldo Azambuja”, reconheceu Barbosinha.